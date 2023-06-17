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Spor

Bandırmaspor'un yeni transferi Florian Marc Jozefzoon

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Marc Jozefzoon'u kadrosuna kattı.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Bandırmaspor'un yeni transferi Florian Marc Jozefzoon
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Bandırmaspor, tecrübeli futbolcu Florian Marc Jozefzoon ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Jozefzoon! Florian Marc Jozefzoon ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Surinam asıllı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. Florian Marc Jozefzoon geçtiğimiz sezon Waalwijk formasını 27 maçta giydi. 32 yaşındaki oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle oynadı. Ajax altyapısında yetişen Florian Marc Jozefzoon daha sonra NAC Breda, PSV Eindhoven, RKC Waalwijk, Brentford, Derby County, Rotherham United ve Ruevilly Rouen takımlarında mücadele etti.

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