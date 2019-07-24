Banega, Aslan’a bir adım daha yaklaştı

Sevilla Kulübü orta sahasına Fernando ve Oliver Torres’in ardından Guanghzou Evergrande takımından Gudelj’i de transfer etti. Sevilla’nın orta alanda kadrosunu kalabalıklaşmasından sonra Banega transferine onay vereceği ifade edildi. Banega için Sevilla’ya daha önce 5 milyon euro teklif eden Cim-Bom, İspanyollar’ın 6 milyon eurodan aşağı inmemesi üzerine geri adım atmıştı. Galatasaray’ın şimdi 5 milyon euroluk tekli e yeniden Sevilla’nın kapısını çalacağı belirtildi.