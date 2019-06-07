Banega için 5.5 milyon euro

İspanyol kulübünün 7 milyon euro istediği Arjantin asıllı 30 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılılar 5 milyonluk teklifi 5.5 milyon euroya çıkarıp beklemeye geçti. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, “Banega yeni teknik direktörümüz Lopetegui ile çalışacak olmaktan memnun. Ancak kulüpte yüzde yüz kalacak diye bir şey söyleyemem” dedi. Cim-Bom, Banega’ya da yıllık 3 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu.