Banega için feda edildi

GALATASARAY transferde kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 3 kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentin Ozornwafor’u renklerine bağlamıştı. Yönetimin, uzun pazarlıklar sonrası Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla alınmasını istediği Arjantinli yıldız Ever Banega’nın transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

BANEGA RESTİ ÇEKTİ, ONAY ÇIKTI

Cim-Bom, 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için kapıyı 10 milyon eurodan açan İspanyol kulübüne ilk olarak 5 milyon euro teklif etmişti. Sevilla bu rakamı yeterli bulmayınca Fernando Reges artı 4 milyon euro formülü öne sürüldü. İspanyollar, Banega’ya yaptıkları sözleşme uzatma teklifine ret cevabı alınca Cİm-Bom’un Fernando’lu önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Tangocu’nun bu hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray’la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.