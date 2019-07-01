27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6505
  • 6,378
  • 251.36
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Banega için feda edildi

Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki Arjantinli yıldız için 10 milyon eurodan aşağıya inmeyen İspanyol kulübünü Sambacı artı 4 milyon euroya ikna etti. Banega’nın bu hafta Galatasaray’a 3 yıllık imza atacağı öğrenildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY transferde kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 3 kulvarda mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentin Ozornwafor’u renklerine bağlamıştı. Yönetimin, uzun pazarlıklar sonrası Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla alınmasını istediği Arjantinli yıldız Ever Banega’nın transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

BANEGA RESTİ ÇEKTİ, ONAY ÇIKTI

Cim-Bom, 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için kapıyı 10 milyon eurodan açan İspanyol kulübüne ilk olarak 5 milyon euro teklif etmişti. Sevilla bu rakamı yeterli bulmayınca Fernando Reges artı 4 milyon euro formülü öne sürüldü. İspanyollar, Banega’ya yaptıkları sözleşme uzatma teklifine ret cevabı alınca Cİm-Bom’un Fernando’lu önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Tangocu’nun bu hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray’la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Filistin Ulusal Konseyi İsrail'in tünel açmasını kınadı

Filistin Ulusal Konseyi İsrail'in tünel açmasını kınadı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Korkunç cinayetin sırrı çözüldü

Korkunç cinayetin sırrı çözüldü

'Baştan aşağı gerçek dışı ve hayal ürünüdür'

'Baştan aşağı gerçek dışı ve hayal ürünüdür'

1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor

1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor
 

POPÜLER HABERLER

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

İslam bilginlerinin icatları bu müzede

İslam bilginlerinin icatları bu müzede

En karizmatik hayvanlar

En karizmatik hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA