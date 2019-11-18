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Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katacağı iddia edilen Sevilla'nın tecrübeli orta sahası Ever Banega'dan kötü haber geldi. Yabancı basına konuşan Banega, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla teması kesmeyen Cimbom'un tecrübeli orta sahayı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

En sonunda sessizliğini bozup yabancı basına açıklamalarda bulunan Tangocu, Sevilla'daki geleceğiyle alakalı konuştu.

İspanya'da mutlu olduğunu dile getiren Ever Banega, "Yeni sözleşme için bir şey söyleyemem. Sakinim çünkü burada oldukça rahatım ve bu nedenle acele etmiyorum. Burada ben de ailem de çok mutlu. Kızlarım burada doğdu." şeklinde konuştu.

Arjantin'e döneceği dedikoduları hakkında ise Banega, "Arjantin'e dönme seçeneği şu an için uzak bir ihtimal" ifadelerini kullandı.

MESSI EN İYİSİ

Thiago Silva ve Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin eleştirilerine hedef olan vatandaşı Lionel Messi ile alakalı konuşan tecrübeli oyuncu, Ne zaman bir araya gelsek sarılırız ve asla futboldan bahsetmeyiz. Sadece ailelerimizi ve nasıl olduğumuzu konuşuruz." dedi.

Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren 31 yaşındaki orta saha, "Onun gibi başka bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar yaptıklarına ve bunca yıldır en üst seviyede olmasına baktığınızda, bence o en iyisi." diye konuştu.

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