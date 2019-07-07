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Banega’da kritik 4 gün

Galatasaray, 31 yaşındaki Arjantinli yıldız için Sevilla’ya yaptığı 3.5 milyon euro+Fernando teklifine cevap bekliyor. Yönetim, Banega’ya cumaya kadar imza attırmayı planlıyor.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ever Banega konusunda kritik döneme girildi. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki Tangocu için Sevilla’ya 3.5 milyon euro+Fernando Reges’i teklif etmişti. Yönetim, Sevilla’nın 4 gün sonra (12 Temmuz’da) başlayacak ABD kampı öncesi Banega’ya imza attırmak için yoğun çaba harcıyor.

HİRSİG, MONCHİ İLE GÖRÜŞECEK

Cim-Bom, Banega konusunda İspanya’dan gelecek cevabı beklerken, Arjantinli oyuncunun menajeri Santiago Hirsig’in Sevilla kulübü ile bugün bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Hirsig’in “Banega satış listesinde yok” açıklaması yapan İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi’ye “Ya sözleşme uzatın, ya da G.Saray’a gitmesine izin verin” diyeceği belirtiliyor. Terim’in de Banega’nın 14 Temmuz’daki Avusturya kampına yetiştirilmesini talep ettiği kaydedildi.

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