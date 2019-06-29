Banega’da takas formülü
Sevilla yönetimi, 7 milyon euroluk bonservis ücretini çok bulan G.Saray’a “Fernando+3.5 milyon euro” verin. İş bitsin” dedi.
- Star Spor
CİM-BOM orta sahayı daha da güçlendirmek için Banega transferini bitirmeye odaklanırken dün ilginç gelişmeler yaşandı. Banega’nın yerine Eibar’dan Jordan’ı transfer eden Sevilla Kulübü, 7 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulan Galatasaray’a şaşırtıcı bir teklifte bulundu. İspanyollar “Bize Fernando+3.5 milyon euro verin. Banega’yı size satalım” dediler. Bu alternatifi düşünmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun istediği 4 milyon euroluk ücreti 3 milyon civarına çekmeye çalışıyor.
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