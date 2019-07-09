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Banega’dan Sevilla’ya rest

G.Saray’ın uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli yıldızın menajeri İspanyol yöneticilerle görüştü ve “Biz Türklerle anlaştık. Ya sözleşme uzatıp, ücreti 3.2 milyon euroya çıkarın ya da transfere izin verin” dedi.

  • Star Spor
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CİM-BOM’UN her konuda anlaşmaya vardığı Banega, Sevilla’nın kendisini bırakması için son kozunu oynuyor. Menajeri Santiago Hirgis’e talimat veren Arjantinli star, çektiği rest ile transferine onay almayı hedefliyor. İspanyol kulübünde senede 2.2 milyon euro alan ve Galatasaray ile yıllık 3.2 milyon euroya anlaşan Banega’nın menajerinin, Sevilla’nın yöneticileri ile yaptığı görüşmede, “Biz Galatasaraylı yöneticilerle görüşerek anlaşmaya vardık. Artık bu işi sonuçlanması gerekiyor. Ya siz de Galatasaray’ın verdiği parayı vererek sözleşmeyi uzatın, ya da transere izin verin” dediği öğrenildi.

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