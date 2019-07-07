Banega’ya 500 bin euroluk zam

Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Monchi ile Tangocu’nun menajeri Santiago Hirsig arasında önceki gün gerçekleşen zirve sonrası Banega için yaptığı 3 milyon euro artı Fernando teklifini 3.5 milyon euro artı Fernando’ya çıkardı. Sevilla, Galatasaray’a gitmek isteyen Banega için Fernando artı 6 milyon euro talep ediyor.