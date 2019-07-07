Banega’ya 500 bin euroluk zam
CİM-BOM, Teknik Direktör Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda görmek istediği Ever Banega transferi için Sevilla ile pazarlıklarını sürdürüyor.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Monchi ile Tangocu’nun menajeri Santiago Hirsig arasında önceki gün gerçekleşen zirve sonrası Banega için yaptığı 3 milyon euro artı Fernando teklifini 3.5 milyon euro artı Fernando’ya çıkardı. Sevilla, Galatasaray’a gitmek isteyen Banega için Fernando artı 6 milyon euro talep ediyor.
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