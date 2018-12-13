Banvit, Almanya deplasmanında kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Banvit, grupta oynadığı 8. maçta Alman temsilcisi MHP Riesen'i 88-76 mağlup etti ve gruptaki 5. galibiyetini aldı.
Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 8. haftasında Alman ekibi MHP Riesen'i deplasmanda 88-76 yendi.
Ev sahibi takım, Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-20 önde kapadı. Fakat Banvit, savunmada etkili olduğu 2. çeyrek sonunda 41-37 öne geçti.
Son 10 dakika öncesi 4 sayılık üstünlüğünü (63-59) sürdüren Banvit, sahadan da 88-76 galip ayrıldı.
5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Banvit'te 18 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Perez öne çıktı.
Banvit 5. galibiyetine ulaşırken, MHP Riesen 6. mağlubiyetini yaşadı.
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