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Banvit, Avrupa'da ilk yenilgisini aldı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Banvit, deplasmanda Letonya temsilcisi Ventspils'e 86-80 yenildi.

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Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Banvit, deplasmanda Letonya temsilcisi Ventspils'e 86-80 yenildi.

Olympic Center'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-20 önde geçen Ventspils, devre arasına da 50-43 üstün gitti.

İkinci devrede skora ortak olamayan Banvit, üçüncü periyodunu 67-58 geride kapattığı mücadeleden 86-80 mağlup ayrıldı.

Banvit'te Marcus Thornton 18 sayı kaydetti. Ev sahibi takımda Jonathan Arledge ve Rihards Lomazs 16'şar sayı attı.

Bu sonuçla Banvit, 3. haftada ilk yenilgisini yaşarken, Ventspils ise ilk galibiyetini aldı.

(AA)

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