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Banvit'ten MHP Riesen'e 13 sayı fark

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Banvit, Alman temsilcisi MHP Riesen'i 89-76 yendi.

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Karşılaşmaya Banvit'in boş toplarını Waleskowski ve Martin ile değerlendirerek başlayan Alman ekibi 5. dakikaya 7-3 önde girdi. Hızlı hücumlarda boyalı alanda etkili olan konuk ekip Best, Klein, Martin ve Hill'in basketleriyle ilk periyodu 30-8 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyodun başında Martin ile dış atışlardan sayılar bulan konuk ekip, 12. dakikada 20 sayılık (14-34) fark yakaladı. Banvit, Tolga Geçim, Morgan, Rıdvan Öncel ve Metehan Akyel ile bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 12 sayıya düşürdü. (22-34) İlk yarıda son iki dakikaya girilirken 8-0'lık seri yakalayan Banvit 18. dakikada farkı 3 sayıya kadar düşürdü. (34-37) Metehan Akyel ve Morgan ile seriyi devam ettiren ve 38-37 öne geçen ev sahibi ekip, Vilder'in son saniye basketiyle soyunma odasına 39-38 geride girdi.

İkinci yarıya Perez’in basketleriyle başlayan Banvit, 22. dakikayı 42-41 önde geçti. Ev sahibi takımın top kayıplarını Hill, Mbakwe ve Wilder ile değerlendiren MHP Riesen 25. dakikada skoru 47-48'e getirdi. Savunmasını sertleştiren ve pota altında etkili olan Banvit, Morgan, Perez ve İsmail Cem Ulusoy ile bulduğu sayılarla 28. dakikaya 60-54 önde girdi. Rakibine fazla sayı imkanı vermeyen ev sahibi ekip son periyoda girerken farkı 7 sayıya çıkardı (68-61) Son çeyreğe Thornton, Perez ve Metehan Akyel'in basketleriyle başlayan Banvit, 34. dakikada 6-0'lık seri yakalayarak farkı 10 sayıya (76-66) çıkardı. Ev sahibi ekip etkili oyununu sürdürüp maçtan 89-76 galip ayrıldı.

Banvit'te Morgan 27 ve Perez 14 sayıyla oynarken, MHP Riesen'de Martin 17, Best 13 sayıyla takımına katkı sağladı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Igor Rodasevic (Sirbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) Banvit: Perez 14, Thornton 5, İsmail Cem Ulusoy 7, Ercan Osmani 6, Tolga Geçim 6, Morgan 27, Rıdvan Öncel 8, Metehan Akyel 8, Bircevic 5, Ragıp Atar 3 MHP Riesen: Crawford 7, Best 13, McCray 2, Klein 9, Radosavljevic, Waleskowski 9, Hill 5, Fintel 4, Martin 17, Mbakwe 4, Jallow 2, Wilder 4

1. Periyot: 8-30

Devre: 38-39

3. Periyot: 68-61

Beş faulle çıkan: 59.43 Walevskowski (MHP Riesen) 

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