31 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 28 maçta 20 gole ulaşarak ortalama 0,71 golle oynadı. Başarılı forvet, bu performansıyla Trabzon'un eski golcüleri Banza ve Sörloth'u da geçti.

Trabzonspor'da 2023-24'teki performansıyla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu Bordo-Mavili renklere katkı vermeye devam ediyor. Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği Fırtına'da ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı. 2019-20 sezonunda 34 maçta 24 gol atan ve 0,70 gol ortalaması yakalayan Alexander Sörloth'un önüne geçen Onuachu, 21 maçta 15 gol atarak 0,71 ortalama ile oynadı. Geçen sezon kiralık olarak Braga'dan gelen Simon Banza ise 31 maçta 19 gol atıp 0,61 ortalamada kalmıştı.