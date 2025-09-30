İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Banza ve Sörloth'u geride bıraktı! Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası

Bir sezon aradan sonra Trabzonspor'a geri dönen Nijeryalı forvet Paul Onuachu ligde çıktığı 28 maçta 20 gole ulaşarak ortalama 0,71 golle oynadı. Başarılı oyuncu bu performansıyla bordo mavili ekibin eski golcüleri Banza ve Sörloth'u da geride bıraktı. İşte detaylar...

30 Eylül 2025 Salı 09:07
Banza ve Sörloth'u geride bıraktı! Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası
ABONE OL

31 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 28 maçta 20 gole ulaşarak ortalama 0,71 golle oynadı. Başarılı forvet, bu performansıyla Trabzon'un eski golcüleri Banza ve Sörloth'u da geçti.

Trabzonspor'da 2023-24'teki performansıyla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu Bordo-Mavili renklere katkı vermeye devam ediyor. Karadeniz ekibinde ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği Fırtına'da ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı. 2019-20 sezonunda 34 maçta 24 gol atan ve 0,70 gol ortalaması yakalayan Alexander Sörloth'un önüne geçen Onuachu, 21 maçta 15 gol atarak 0,71 ortalama ile oynadı. Geçen sezon kiralık olarak Braga'dan gelen Simon Banza ise 31 maçta 19 gol atıp 0,61 ortalamada kalmıştı.

