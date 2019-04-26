Barça’dan Ömür’e yakın takip

PERFORMANSINI her geçen gün artıran Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile Barcelona’nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İspanyol kulübünün takibe aldığı genç futbolcuyu scout ekibinin 4 idman ve 5 maçta izlediği ortaya çıktı. 19 yaşındaki oyuncuyu bir süre daha izleyecek olan Barça’nın hazırlanan raporlar sonrasında transfer için bir karar vereceği ifade edildi. Abdülkadir bu değerlendirme sonrasında transfer için uygun bulunursa, Bordo-Mavili kulübün kapısı çalınacak. Bu sezon 27 resmi maçta Trabzonspor formasını giyen ve 3 gol atıp, 7 asist yapan genç futbolcu, daha önce “Barcelona’da oynamak isterim. La Liga’ya uygun bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ama bizim gibi oyuncuların lig seçme şansı yok” açıklaması yapmıştı.