Barcelona 2 ismi birden açıklamaya hazırlanıyor

Barcelona, Bardghji'nin transferini önümüzdeki hafta tamamlayacak, genç yıldız sezon öncesi Asya turunda sahne alabilir.

Barcelona, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparken, kadrosuna katacağı isimler konusunda da net adımlar atmaya devam ediyor.

Joan Garcia'nın transferini resmileştiren Katalan devi, 1 ya da 2 Temmuz'da açıklanması beklenen Nico Williams anlaşmasıyla birlikte ikinci transferini de duyurmaya hazırlanıyor. Ancak kulüp bu noktada durmak niyetinde değil. Sıradaki isim: Roony Bardghji.

Barcelona, 19 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji'yi kadrosuna katmak için Danimarka ekibi FC Kobenhavn ile anlaşmaya vardı. Bardghji'nin sözleşmesi Aralık ayında sona ereceği için, transfer ücreti oldukça düşük tutuldu. İspanyol basınına göre, Barcelona bu transfer için 2 ila 3 milyon euro arasında bir ödeme yapacak.

FC Porto'nun da yakından ilgilendiği genç yetenek için son hamleyi yapan Barcelona, oyuncuyla anlaşarak transfer yarışını kazandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bardghji'nin sağlık kontrollerinin ardından resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak.

A TAKIM VE BARCA ATLETİC ARASINDA GEÇİŞ YAPACAK

Genç yıldızın ilk etapta hem A takım hem de alt yapı takımı Barca Atletic ile birlikte çalışması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Bardghji, bu nedenle gelişiminde bir duraksama yaşamıştı. Ancak Barcelona yönetimi, oyuncunun potansiyeline hâlâ inanıyor ve teknik direktör Hansi Flick'in yönetimi altında bu potansiyelin açığa çıkabileceğini düşünüyor.

Bardghji esas olarak sağ kanatta görev yapıyor. Bu da onun A takım seviyesinde Lamine Yamal ve Raphinha ile forma rekabetine gireceği anlamına geliyor. Ancak kulüp, oyuncunun performansına göre fırsatlar bulabileceğini ve Barca Atletic ile göstereceği formun belirleyici olacağını düşünüyor.

Barca Atletic'in gelecek sezon İspanyol futbolunun dördüncü kademesinde mücadele edeceği de hatırlatılıyor.

Barcelona'nın Bardghji transferini Temmuz ayı içinde resmi olarak duyurması bekleniyor. Oyuncunun rolü göz önüne alındığında, sezon öncesi Asya turunda ilk maçına çıkabileceği ifade ediliyor. Barcelona'nın Asya turu Temmuz ortasında başlayacak ve bu süreç, Bardghji'nin takıma adaptasyonu açısından kritik olacak.

Kulüp, genç yetenekleri kadrosuna katarak hem mevcut rotasyonu güçlendirmeyi hem de geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Bardghji'nin, Hansi Flick yönetiminde nasıl bir gelişim göstereceği şimdiden büyük merak konusu.