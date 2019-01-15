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Barcelona 32 yaşındaki golcü Stuani'yi transfer edecek

Barcelona, ara transfer sezonunda sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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İspanyol devi Barcelona, Girona'nın 32 yaşındaki golcüsü Cristhian Stuani'yi kadrosuna katmayı planlıyor. 

İspanyol medyasında yer alan habere göre Katalan devi, Uruguaylı golcünün 15 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyecek ve kadrosuna katacak. 

2017 yazında Middlesbrough'tan Girona saflarına katılan Stuani, İspanya'da oynadığı futbolla oldukça popüler olmayı başardı. Kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 50 müsabakada 33 golü rakip ağlara gönderen yıldız futbolcu, kariyeri boyunca La Liga'da çıktığı toplam 215 karşılaşmada 75 gol 13 asistlik performans sergilemişti. 

MORATA VE LLORENTE ZOR

Haberin detaylarında aktarılan bilgilye göre Barcelona, Chelsea'nin golcü futbolcusu Alvaro Morata için de transfer teklifinde bulunmuş ancak bu teklif İspanyol forvet tarafından reddedilmişti. Morata'nın ardından Llorete için de Tottenham'ın kapısını çalan Barcelona, yine futbolcu tarafından reddedildi. 

(Sporx)

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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