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Spor

Barcelona 6 numara arayışlarına erken başladı

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, altı numara transferi için yönetime dört isim sundu. İşte detaylar...

10 Ekim 2023 Salı 16:39 - Güncelleme:
Barcelona 6 numara arayışlarına erken başladı
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LaLiga'da henüz mağlup olmamasına rağmen 3 kez sahadan bir puanla ayrılan ve haftayı 3. sırada tamamlayan Barcelona, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 6 numara transferi için yönetime listeyi verdi.

ESPN'de yer alan habere göre; İspanyol teknik adam, Arsenal'dan Jorginho, Liverpool'dan Thiago, Bayern Münih'ten Kimmich, ve Real Betis'ten de Guido Rodriguez'i listeye aldı.

Mevcut kadrosunu yetersiz bulan Xavi, ocak transfer döneminde 6 numara transferinin bitirilmesini istiyor.

Barcelona 9 maç sonunda LaLiga'da 21 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

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