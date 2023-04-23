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Spor

Barcelona adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor

La Liga 30. hafta mücadelesinde lider Barcelona sahasında Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

AA23 Nisan 2023 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Barcelona adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Nou Camp Stadı'nda ligde 3. sırada bulunan, son haftaların formda takımı Atetico Madrid'i ağırlayan Barcelona'nın galibiyet golünü 44. dakikada Ferran Torres attı.

Puanını 76'ya çıkaran Katalan kulübü, en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde avantajını korudu.

Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa daha da yaklaşan Barcelona, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bu zamana kadar 26 kez lig şampiyonu oldu.

Atletico Madrid ise 60 puanla 3.'lükte kaldı.

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