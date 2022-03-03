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Spor

Barcelona, Andreas Christensen transferinde mutlu sona yakın

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de forma giyen Andreas Christensen ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

3 Mart 2022 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:42
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Barcelona, Andreas Christensen transferi için yoğun mesai harcıyor.

ESPN, Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Andreas Christensen'in Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu belirtti.

Haberde Danimarkalı oyuncuyla henüz anlaşma sağlanamadığı ancak İspanyol ekibinin oyuncuyla görüşmelerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Barcelona daha önce de tecrübeli savunmacıyı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı.

BAYERN DE İLGİLİ

Ayrıca, Alman devi Bayern Münih'in de Danimarkalı ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

25 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Chelsea ile çıktığı 24 maçta 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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