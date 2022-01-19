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Spor

Barcelona, Andreas Christensen transferinde sona yaklaştı

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Andreas Christensen'in transferinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:55
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Barcelona'nın, Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Andreas Christensen'in transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

İspanyol basınına göre, Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Christensen ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde oyuncunun da Barcelona'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Ayrıca, daha önce Bayern Münih'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

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