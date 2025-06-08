Barcelona, Andreas Christensen'ı gözden çıkardı

Barcelona, Andreas Christensen için cazip bir teklif gelmesi halinde transfer sürecini hızlandıracak. Bu karar, yıllık vergiler hariç 9 milyon avroluk maaş yükünü azaltma amacını da taşıyor.

Teknik direktör Hansi Flick, sakatlığı nedeniyle geçen sezon çok az oynayan Christensen'in performansından memnundu. Ancak sportif direktör Deco, özellikle Ronald Araújo'ya olan bağlılığı nedeniyle kararını değiştirmedi. Deco, Araújo'yu "bize daha fazla seçenek sunan farklı bir stoper türü" olarak tanımladı.

Şu anda kadroda sadece iki pozisyon için yarışan beş stoper bulunuyor. Pau Cubarsí ve Iñigo Martínez, sözleşmelerini uzattıkları için kilit oyuncular olarak görülüyor. Ronald Araújo ve Eric García daha ikincil roller üstlenirken, García'nın çok yönlülüğü sezon sonuna doğru Flick için önemli bir avantaj haline geldi.

Christensen'in geri dönüşü ve Jules Koundé'nin istikrarı, savunmadaki rekabeti artırdı. Ayrıca, yedek stoper Sergi Domínguez'in de önümüzdeki sezon daha fazla süre alması bekleniyor. Bu yoğunluk nedeniyle kulüp, Christensen'i satış listesine koyma kararı aldı.

Tendinopati nedeniyle yedi aydan uzun süre sahalardan uzak kalan Christensen'in yeni bir kulüp bulması kolay değil. Ancak gelen cazip teklifleri değerlendirmeye açık. Mundo Deportivo, Al Nassr'ın Danimarkalı oyuncu için teklif sunduğunu belirtiyor.

Christensen, Chelsea kariyerinin ardından 2022'de serbest oyuncu olarak Barcelona'ya katılmıştı. Geçen sezon sadece altı maçta forma giydi ve skor katkısı yapamadı.