Barcelona, Athletic Bilbao'ya evinde geçit vermedi

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Katalan takımı, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı, Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle Athletic Bilbao skora eşitliği getirdi.
Barcelona, 74. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Lionel Messi, Barcelona kariyerinin 650. golünü attı.
Puanını 40'a çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in üzerinde ikinciliğe yükseldi.
Athletic Bilbao ise 24 puanla 11. sırada kaldı.
Diğer yandan lider Atletico Madrid deplasmanda Cadiz'i 4-2 mağlup ederek, 50'ye çıkardığı puanıyla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını korudu.