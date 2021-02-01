İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Şubat 2021 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3061
  • EURO
    8,8769
  • ALTIN
    435.287
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona, Athletic Bilbao'ya evinde geçit vermedi
Spor

Barcelona, Athletic Bilbao'ya evinde geçit vermedi

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Messi, Barcelona kariyerinin 650. golünü attı.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 01:10 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 01:10
ABONE OL

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Katalan takımı, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı, Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle Athletic Bilbao skora eşitliği getirdi.

Barcelona, 74. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Lionel Messi, Barcelona kariyerinin 650. golünü attı.

Puanını 40'a çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Athletic Bilbao ise 24 puanla 11. sırada kaldı.

Diğer yandan lider Atletico Madrid deplasmanda Cadiz'i 4-2 mağlup ederek, 50'ye çıkardığı puanıyla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını korudu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.