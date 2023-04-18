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Spor

Barcelona, Avrupa'da kalesini en çok gole kapatan ekip oldu

İspanya La Liga'da bu sezon oynadığı 29 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Barcelona, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

IHA18 Nisan 2023 Salı 12:47 - Güncelleme:
Barcelona, Avrupa'da kalesini en çok gole kapatan ekip oldu
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İspanya La Liga ekibi Barcelona, bu sezon ligde sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor. La Liga'da 29 maça çıkan Barcelona, 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 73 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. İspanyol ekibi, bu müsabakalarda rakip filelere 53 gol atarken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Xavi'nin öğrencileri, 9 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Barcelona'yı, en az gol yiyen takımlar listesinde 0 golle Lazio, 21'er golle Atletico Madrid ile Napoli, 24'er golle Newcastle United ile Real Madrid ve 25 golle Lens takip etti.

TER STEGEN, 22 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Barcelona, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda bulunurken, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen de performansıyla beğeni topluyor. İspanyol ekibinde 9. sezonunu geçiren 30 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde oynanan 29 mücadelenin hepsinde forma giydi. Tecrübeli isim, 7 maçta 9 gole engel olamazken, 22 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ter Stegen, Kral Kupası'nda 3, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gol gördü.

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