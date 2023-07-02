Barcelona Başkanı Laporta'dan 2. Arda Güler açıklaması

Joan Laporta, transfer ile ilgili gelen soruya, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

52 GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Laporta, cuma günü ise "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

2 GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

DECO, TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA

Barcelona'nın Sportif Direktörü Deco'nun bir dizi görüşme yapmak için İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Deco'nun ana amacı 'Türk mücevheri' olarak adlandırılan Arda Güler'i Katalan devine kazandırmak. Barcelona'nın ana planı da gün yüzüne serildi.

İŞTE BARÇA'NIN TEKLİFİ

Teklife göre Barcelona'ya transfer olacak Arda Güler 2023-24 sezonunu kiralık olarak Fenerbahçe'de tamamlayacak. Böylece hem Ali Koç'un dileği gerçekleşecek hem de Arda bir sene daha tecrübe kazanacak. 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ise iki sezona yayılacak taksitlerle ödenecek.

FENERBAHÇE'NİN TALEPLERİ

Sarı-lacivertliler ise öncelikle parayı peşin ve tek parça olarak istiyor. Ayrıca sonraki satışından pay maddesi talep ediyor.

35 RESMİ MAÇTA 13 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.