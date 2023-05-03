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Spor

Barcelona, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Katalan ekibi Barcelona, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 77-66'lık skorla mağlup ederek Final Four'a yükselen ilk takım oldu.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Barcelona, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Barcelona, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 77-66 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde bitiren Barcelona, devre arasına da 29-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi, üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona, seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

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