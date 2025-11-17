İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Barcelona, Camp Nou'ya geri dönüyor!

İki yıllık yenileme sürecinin ardından Barcelona, 22 Kasım'daki Athletic Bilbao maçıyla Spotify Camp Nou'da ilk resmi karşılaşmasına çıkacak.

17 Kasım 2025 Pazartesi 18:21
Barcelona, Camp Nou'ya geri dönüyor!
İspanyol ekibi Barcelona, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Spotify Camp Nou'da ilk maçını 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynayacak.

La Liga takımlarından Barcelona, Limak İnşaat tarafından iki yıl süren kapsamlı yenileme çalışmasının ardından yuvasına geçtiğimiz günlerde taraftara açık yapılan antrenmanla dönmüştü. Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise stadyumda ilk resmi müsabakanın ligin 13. haftasına denk gelen 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanması planlandı.

"Dönüşü hayal etmiştik. İşte eve döndük" notuyla paylaşılan duyuruda bu kararın yerel makamlardan 45 bin 401 kişilik kapasite onayının da alındığı belirtildi.

Barcelona Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin olarak ise gerekli şartların sağlanması halinde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmanın Spotify Camp Nou'da oynanabilmesi için UEFA ile ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

