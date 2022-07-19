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Spor

Barcelona, Cesar Azpilicueta'yı istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Premier Lig takımı Chelsea'de forma giyen Cesar Azpilicueta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

19 Temmuz 2022 Salı 00:50 - Güncelleme:
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Gelecek sezon yeniden zirve mücadelesinin içerisinde yer almak için Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, teknik direktör Xavi'nin savunmaya takviye istemesi üzerine Chelsea'nin tecrübeli futbolcusu Cesar Azpilicueta için harekete geçti.

Chelsea'nin futbolcunun ayrılışı için büyük taleplerinin olmayacağını düşünen Barcelona, 3 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak bu teklif görüşmelerin durumuna göre ilerleyen günlerde bir miktar daha artırılabilir.

Sezon öncesi kampı için ABD'de bulunan Chelsea ise 32 yaşındaki futbolcu için temkinli davranmak istiyor. İngiliz ekibi, transfere onay vermeden önce Azpilicueta'nın yerine bir takviye yapmayı düşünüyor.

2012'den bu yana Chelsea forması giyen ve takım kaptanılığına kadar yükselen Cesar Azpilicueta'nın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol futbolcu geçtiğimiz sezon ise 47 maçta görev yapmış ve 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

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