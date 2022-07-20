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Spor

Barcelona, Cesar Azpilicueta'yı istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Chelsea'de forma giyen Cesar Azpilicueta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, İspanyol oyuncu Cesar Azpilicueta için girişimlere başladı.

Gelecek sezon başarılara imza atmak isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Katalan ekibi, teknik direktör Xavi'nin savunmaya takviye istemesi üzerine Chelsea'nin sağ beki Azpilicueta için harekete geçti.

Kounde ile uzun süre ilgilenen Barcelona maliyetin fazla olması nedeniyle alternatif arayışına girdi.

Barcelona, 32 yaşındaki oyuncu için Chelsea'ye 3 milyon euro teklitfe bulundu.

İddialara göre Barcelona, Chelsea'nin kaptanı Azpilicueta ile prensipte anlaşmaya vardı.

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