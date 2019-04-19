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Barcelona Coutinho için çözüm arıyor

Barcelona'nın çok büyük yatırım yaptığı ancak beklediği katkıyı alamadığı Phillippe Coutinho için çeşitli opsiyonları değerlendirmeye çalıştığı kaydedildi.

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İngiliz basınında yer alan haberlerde; Barça'nın Coutinho için çeşitli İngiliz kulüplerden teklif aldığı ancak sözleşmedeki özel bir madde nedeniyle bu teklifleri kabul edemediği belirtildi. Transfer gerçekleşirken Liverpool'un sözleşmeye, "2021 yazından önce herhangi bir İngiliz takımına transferi durumunda Liverpool'a 115 milyon euro bonus ücret ödenir." maddesini koydurduğu belirtildi.

LIVERPOOL'DAN UMMADIKLARI BİR CEVAP ALDILAR

Barça'nın bu yaz elden çıkarmak istediği Coutnho için bu durumun büyük bir sıkıntı yarattığı ve Katalan kulübünün bunun üzerine Liverpool ile temasa geçtiği belirtildi. Bonus maddesini hafifletmeyi ya da erken bir ödemeyle düşürmeyi planlayan Katalanlar'ın Liverpool'dan ummadıkları bir geri dönüş aldıkları ifade edildi.

JÜRGEN KLOPP, YEŞİL IŞIK YAKTI

Barcelona'nın teklifini Jürgen Klopp'a ileten Liverpool Başkanı Mike Gordon'ın, istemesi halinde bu yaz Coutinho'yu transfer edebileceklerini iletti. Klopp, Coutinho için yönetime yeşil ışık yakınca Liverpool, oyuncuyu transfer etmek için Barça ile msaya oturdu.

Kulüplerin şu an için görüşme halinde olduğu ve Coutinho'nun da transfere sıcak baktığı bilgisi verildi.

135 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALINDI

Liverpool'dan 135 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2018'de Barcelona'ya transfer olan 26 yaşındaki Coutinho, bu sezo n 47 maçta 2913 dakika süre aldı ve 11 gol, 5 asist ile oynadı.

Coutinho, Liverpool formasıyla oynadığı 201 maçta 54 gol ve 45 asist rakamlarına ulaşmıştı.

(Sporx)

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