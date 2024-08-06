Barcelona, Dani Olmo transferini bitiriyor

Gelecek sezon La Liga'da mutlak şampiyonluk hedefleyen Barcelona, sürpriz bir transfer hazırlanıyor.

Barcelona, 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Dani Olmo'nun transferini tamamlamak için Bundesliga ekibi Leipzig ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Barcelona, bu transferde Alman ekibiyle 60 milyon euro bonservis ve başarı bonusları karşılığında uzlaşmaya vardı.

Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

EURO 2024'te gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Dani Olmo, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol 5 asistlik performans göstermişti.

EURO 2024'te çıktığı 6 maçta ise 3 gol 2 asist kaydeden Olmo, turnuvanın en iyi 11'ine seçilmişti.