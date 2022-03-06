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Spor

Barcelona deplasmanda geriden gelerek kazandı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 2-1 mağlup etti.

6 Mart 2022 Pazar 20:31 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 20:31
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La Liga'nın 27. haftasında Elche ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Manuel Martinez Valero'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.

Elche, 44. dakikada Fidel'in attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona'da Ferran Torres, 61. dakikada eşitliği sağladı. Memphis Depay, 84. dakikada penaltı golüyle Barça'ya galibiyeti getirdi.

Elche'de Javier Pastore 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 48'e yükseltti. Elche ise 29 puanda kaldı.

Barça, perşembe günü Camp Nou'da Galatasaray ile karşılaşacak. Ardından ligde Osasuna'yı ağırlayacak. Elche ise Granada'ya konuk olacak.

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