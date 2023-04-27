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Spor

Barcelona deplasmanda yara aldı

La Liga'nın 31. haftasında lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 01:16 - Güncelleme:
Barcelona deplasmanda yara aldı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup oldu.

Ligde lider konumda bulunan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildiği haftada, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkarma fırsatını kaçırdı.

Rayo Vallecano'nun gollerini Alvaro Garcia Rivera (Dk. 19) ve Fran Garcia (Dk. 53) atarken, Barcelona'nın tek golü Robert Lewandowski'den (Dk. 83) geldi.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini alan Katalan takımı 76 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid ise 65 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Rayo ise 43 puanla 9. sıraya yükseldi.

- Enes Ünallı Getafe evinde yenildi

Öte yandan La Liga'da alt sıraları ilgilendiren 31. haftanın diğer maçında Getafe sahasında Almeria'ya 2-1 yenildi.

Ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantajı kaçıran ve 31 puanla 17. sırada kalan Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmada baştan sona oynadı.

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