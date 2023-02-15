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Spor

Barcelona, depremzedeler için bir yardım çağrısı daha yaptı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için bir yardım çağrısında daha bulundu.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
Barcelona, depremzedeler için bir yardım çağrısı daha yaptı
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısını yineledi.

Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ve İspanyol sağ bek Sergi Roberto, yardım çağrısında bulundu.

İşte Barcelona'nın paylaşımı:

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