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Barcelona durdurulamıyor!

İspanya La Liga'da Barcelona, deplasmanda Girona'yı Semedo ve Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

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Federasyon (FA) Kupası 4. tur maçları sebebiyle lige ara verilen  İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da  Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun  zirvesinde yer aldı.
 
La Liga
 
Lider Barcelona, ligdeki 21. karşılaşmasında konuk olduğu Girona'yı  2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
 
Zirve takipçisi Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Sevilla da  haftayı 3 puanla kapadı. Atletico Madrid, evinde Getafe'yi 2-0, Real Madrid,  deplasmanda Espanyol'u 4-2, Sevilla ise sahasında Levante'yi 5-0 yendi.
 
La Liga'da puanını 49'a çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu.  Katalan ekibini, Atletico Madrid 44, Real Madrid 39 ve Sevilla 36 puanla takip  etti.
 
Serie A
 
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda oynadığı Lazio maçını 2-1  kazanarak namağlup unvanını korudu ve 21. haftada 19. galibiyetine imza attı.
 
Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk olduğu Milan ile 0-0  berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı. Inter de Torino deplasmanından  1-0 mağlup döndü.
 
Empoli-Genoa maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 21. haftasını 59 puanla  geçen Juventus'u, 48 puanlı Napoli ve 40 puanlı Inter izledi.
 
Bundesliga
 
Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, seyircisi önünde  karşılaştığı Hannover'i 5-1 yenerek peş peşe 3. maçını kazandı.
 
Bayern Münih, ağırladığı Stuttgart’ı 4-1 mağlup etti. Stuttgart'ın  Galatasaray’dan transfer ettiği Ozan Kabak, Bundesliga'daki ilk maçında 90 dakika  sahada kaldı.
 
Borussia Mönchengladbach da konuk ettiği Augsburg'u 2-0 ile geçti.
 
Bundesliga'nın 19. haftasının ardından 48 puana ulaşan Borussia  Dortmund, Bayern Münih'in 6, Borussia Mönchengladbach'ın 9 puan önünde  liderliğini sürdürdü.
 
Ligue 1
 
Lider PSG, sahasında Rennes'i 4-1 mağlup etti. Lille ve Olympique Lyon  da deplasmanda oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Lille, Olympique Marsilya'yı  2-1, Olympique Lyon ise Amiens'i 1-0 yendi.
 
Ligue 1'in 22. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 56 puanla  liderliğini sürdürdü. Lille 43 ve Olympique Lyon 40 puanla Paris ekibinin  arkasında yer aldı. (AA)

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