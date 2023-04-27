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Spor

Barcelona ekonomik nedenler dolayı Barça TV'yi kapacak

Katalan ekibi Barcelona bir süredir içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı 1996 yılından beri yayında olan Barça TV'yi kapatacak.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 21:00 - Güncelleme:
Barcelona ekonomik nedenler dolayı Barça TV'yi kapacak
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi 30 Haziran'da kapatacak.

Katalonya radyosu RAC1'in verdiği habere göre Barcelona yönetim kurulu, 30 Haziran'dan itibaren Barça TV'nin yayınlarını durdurarak, buradaki 120 ile 140 çalışanının işine son verecek.

Haberde, son yıllarda ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'nın Telefonica şirketine, sözleşmenin 30 Haziran'dan itibaren uzatılmayacağını duyurduğu bildirildi.

Barcelona'nın, 14 çalışanıyla birlikte internetteki streaming platformu aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam etmeyi planladığı da iddia edildi.

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