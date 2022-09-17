İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
Spor

Barcelona, Elche'yi farklı yendi

Barcelona, İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Elche'yi 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti.

17 Eylül 2022 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona zorlanmadı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Katalan devine galibiyeti getiren golleri 34 ve 48. dakikada Robert Lewandowski ve 41. dakikada Memphis Depay attı.

Elche'de Gonzalo Verdu, karşılaşmanın 14. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Barcelona, 6 haftada 16 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Elche 1 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Barcelona, Mallorca deplasmanına gidecek. Elche, Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.