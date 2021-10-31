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Spor

Barcelona, evinde 1 puana razı oldu

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, evinde Alaves ile 1-1 berabere kalarak 16 puanla 9. sırada yer aldı.

AA31 Ekim 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 00:06
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga'nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9'uncu, Alaves ise 10 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

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