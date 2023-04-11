İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,268
  • EURO
    20,9469
  • ALTIN
    1232.75
  • BIST100
    5092.31
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona evinde Girona ile yenişemedi

Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Girona ile golsüz berabere kaldı.

AA11 Nisan 2023 Salı 00:35 - Güncelleme:
Barcelona evinde Girona ile yenişemedi
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, sahasında Girona ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 28. haftanın kapanış maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, orta sıralarda yer alan Girona'yı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Maç boyunca baskılı oynamasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Katalan temsilcisi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. 35 puanlı Girona ise 11. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.