Barcelona, Fenerbahçe'nin eski koçuna talip!

EuroLeague'de ev sahibi avantajına rağmen Olympiakos'a elenen Barcelona'da başantrenör Roger Grimau'nun performansı eleştiri haline geldi.

HEDEF TANIDIK BİR İSİM

Sport24'te yer alan habere göre Roger Grimau'nun performansından memnun olmayan Barcelona yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun sezon ortasında yollarını ayırdığı Dimitris Itoudis için harekete geçti.

Haberin detaylarında Barcelona yönetiminin, EuroLeague'de Final-Four'a kalamadıkları için Roger Grimau'nun başarısız olduğunu ve başantrenör listesinde Dimitris Itoudis'in ilk sırada geldiği söylendi.