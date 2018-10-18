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Barcelona, Firmino için harekete geçti

İspanyol devi Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Firmino'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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La Liga devi Barcelona ses getirecek bir transfere imza atmak için kollarını sıvadı. Hedefteki isim ise Liverpool'un golcü oyuncusu Firmino...

31 yaşındaki Luis Suarez'e alternatif arayışında olan Katalanlar yaz transfer döneminde Firmino için Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Daha önce Liverpool'dan Luis Suárez ve Javier Mascherano'yu kadrosuna katan ve son olarakta Coutinho'yu transfer eden Barcelona Firmino transferini gerçekleştirise Liverpool'dan transfer ettiği 3 yıldız olacak.

Katalanların bu transferdeki en büyük kozu ise Firmino ile daha önce Liverppol'da forma giyen Coutinho. Jurgen Klopp'la birlikte çıkışa geçen Brezilyalı isim Liverpool'un son yıllardaki başarısında da önemli bir paya sahip. İngiliz basını Barcelona'nın bu transfer için oldukça yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiğini yazdı.

(Bein Sports)

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