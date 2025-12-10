İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Barcelona, Frankfurt karşısında geri döndü

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı geride kapatan Barcelona, Kounde'nin ikinci yarıda attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Barcelona, Frankfurt karşısında geri döndü
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Geriye düşen Barcelona sahasında oynadığı maçı 2-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'un golünü 21. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Barcelona'nın golleri 50 ve 53. dakikada Jules Kounde'den geldi.

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun maçın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 10'a yükseltti. Eintracht Frankfurt 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Barceona, Slavia Prag'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Azerbaycan'da Karabağ ile karşılaşacak.

