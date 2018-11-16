Barcelona Futbol A Takım direktörü Pep Segura'dan Neymar açıklaması

Barcelona Futbol A Takım direktörü Pep Segura, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Neymar'ın katalan devine geri dönme ihtimalini değerlendirdi.

57 yaşındaki futbol adamı, Neymar için transfer gündemimizde değil dese de, açık kapı bırakırken, "Neymar, şu an transfer gündeminde olmayan bir oyuncu. Para için ayrılan hiç bir oyuncunun geri dönmeyeceğini söylemiştim. Bunun arkasındayız ama Neymar ile koşullar tamamen farklı." ifadelerini kullandı.

Transfer pazarına dair de konuşan Segura, "Her zaman pazarın koşullarını değerlendirmeli ve bizim için en iyi hamlenin hangileri olacağını değerlendirmeliyiz." dedi.

Konuşmasının sonunda aktif futbol yaşantısını Bayern Münih'te sürdüren eski Barcelonalı Thiago Alcantara hakkında da konuşan Pep Segura, "Alcantara? Bizi bırakış şekli gayet profesyoneldi, bu yüzden Neymar ile aynı parametrelerde diyebilirdim. Eğer isterse o da geri dönebilir." dedi.