Barcelona, Gavi'nin sözleşmesini uzatıyor

Barcelona, genç yıldızı Gavi'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

İspanya'dan Marca'nın haberine göre; Katalan devi ile genç oyuncunun menajeri arasında yapılan toplantı olumlu geçti ve taraftar anlaşmaya yakın.

Bu görüşmenin ardından Gavi'nin gelecek yıl sona erecek sözleşmesini, 2028 yılına kadar uzatmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan 18 yaşındaki genç oyuncunun yeni sözleşmesinde 1 milyar euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alacağı aktarıldı.

Barcelona formasıyla geçen sezon 46 maça çıkan Gavi, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.