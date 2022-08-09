Barcelona, Gerard Pique'nin maaşında indirime gidiyor

La Liga'da bu hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesinde Barcelona'da maaş ve harcama limitleriyle ilgili sorun devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi bu yıl da maaş ve harcama limitleriyle ilgili sorun yaşayan Barcelona, yeni transferlerini kadroya kaydedemediği için maaşı yüksek oyuncularından indirime gitmelerini istiyor.

Athletic'te yer alan haberde, Barcelona'nın takımın tecrübeli stoperi Gerard Pique ile maaşında indirime gitmesi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, mevcut sözleşmenin 2024'e kadar geçerliliğini koruyacağı belirtilirken sadece maaşta değişiklik yapılacağı ifade edildi.

DE JONG VE DEPAY'DAN DA İNDİRİM İSTENDİ



Manchester United'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Frenkie De Jong'dan da maaşında indirime gitmesini isteyen Barcelona, Hollandalı oyuncudan henüz olumlu bir yanıt alamadı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın maaşı sebebiyle Frenkie De Jong'u takımdan göndermek istediği ancak Hollandalı orta sahanın takımda kalmak istediği ifade edilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz sezon transfer edilen Memphis Depay'dan da Barcelona yönetimi, maaşında indirime gitmesini istedi.