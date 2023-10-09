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Spor

Barcelona Granada'dan galibiyet çıkaramadı

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Granada'yla 2-2 berabere kalarak bu sezon 3. kez puan kaybetti.

9 Ekim 2023 Pazartesi 00:12 - Güncelleme:
Barcelona Granada'dan galibiyet çıkaramadı
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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Granada'ya konuk oldu.

Nuevo Los Carmenes Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın henüz 1. dakikasında Bryan Zaragoza'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 29'da bir kez daha Bryan Zaragoza'yla farkı ikiye çıkardı. Maçta dakikalar 45+1'i gösterdiğinde genç yıldız Lamine Yamal sahneye çıkarak farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıda Barcelona zaman zaman yüzde 82'ye çıkan topla oynama oranları yakalayarak ataklarını sıklaştırdı ve 86'da Sergi Roberto'yla eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 tamamlandı.

Öte yandan Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, attığı golle La Liga tarihinin gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.

Bu sonuçla ligde namağlup Barcelona 21 puana yükselerek bu sezon 3. kez puan kaybetti. Granada ise puanını 6'ya yükseltti ancak düşme hattından kurtulamadı.

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