İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6165
  • EURO
    46,0128
  • ALTIN
    4229.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona günleri sona eriyor! Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi
Spor

Barcelona günleri sona eriyor! Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi

Galatasaray'ın kaleci listesinde yer alan Barcelona forması giyen Inaki Pena takımdan ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin dışında Sevilla ve Celta Vigo da 26 yaşındaki kaleci ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

AKŞAM24 Haziran 2025 Salı 09:31 - Güncelleme:
Barcelona günleri sona eriyor! Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi
ABONE OL

Galatasaray'ın kaleci adayları arasında bulunan Inaki Pena konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol file bekçisi, yeni sezonda Barcelona'dan ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki Pena'nın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Bir dönem Galatasaray forması da giyen başarılı oyuncunun adı daha önce Valencia ile anılmıştı. Ancak Valencia bu transferden vazgeçti. Galatasaray'ın dışında Sevilla ve Celta Vigo da Pena ile ilgileniyor. İspanyol eldiven, 2022'nin Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Ancak Barcelona bu kez kiralık formülüne sıcak bakmıyor. Transfermarkt verilerine göre; Inaki Pena'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Bu sezon 23 maçta toplam 1966 dakika süre alan Pena, kalesinde 25 gol gördü ve 7 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı.

GÖZLER FLICK'TE

Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı olan Ter Stegen'in Barcelona'daki geleceği, Teknik Direktör Hansi Flick'in kararına bağlı. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giymeyi hedefl iyor. Bu nedenle daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmayı planlıyor

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.