Galatasaray'ın kaleci adayları arasında bulunan Inaki Pena konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol file bekçisi, yeni sezonda Barcelona'dan ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki Pena'nın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Bir dönem Galatasaray forması da giyen başarılı oyuncunun adı daha önce Valencia ile anılmıştı. Ancak Valencia bu transferden vazgeçti. Galatasaray'ın dışında Sevilla ve Celta Vigo da Pena ile ilgileniyor. İspanyol eldiven, 2022'nin Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Ancak Barcelona bu kez kiralık formülüne sıcak bakmıyor. Transfermarkt verilerine göre; Inaki Pena'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Bu sezon 23 maçta toplam 1966 dakika süre alan Pena, kalesinde 25 gol gördü ve 7 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı.

GÖZLER FLICK'TE

Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı olan Ter Stegen'in Barcelona'daki geleceği, Teknik Direktör Hansi Flick'in kararına bağlı. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giymeyi hedefl iyor. Bu nedenle daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmayı planlıyor