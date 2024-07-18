Barcelona ile yarışı Galatasaray kazandı! Wendel geliyor

Yeni sezonda Torreira'nın yanına kaliteli bir '8 numara' arayan Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Wendel'i ikna etti. Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncuyla el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Rus ekibiyle ise bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilenmesi işleri zorlaştırsa da kısa süre içerisinde Cim-Bom'un mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 20 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan 26 yaşındaki orta saha için muhtemelen 20 milyon euro artı bonuslar ödenecek.

Ülkesinin takımlarından Fluminense'de başladığı kariyerini Sporting'in ardından Zenit'te sürdüren Sambacı, geçen sezon 35 karşılaşmada toplam 2 bin 894 dakika süre aldı. 4 gol ve 10 asistle katkı vererek performansıyla beğeni topladı.

2020 yılından bu yana Rus ekibinde top koşturan Wendel, Zenit'te toplam 124 maça çıkarak 20 gol, 25 asist yapma başarısı gösterdi.