18 Mart 2020 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 21:43

Arsenal, golcü oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ı yeni sözleşme için ikna edemezken; devreye başta Barcelona olmak üzere diğer takımlar girdi. İspanyol Sport gazetesi, Barcelona'nın Aubameyang'ı istediğini yazarken; İngiliz ekibinin Gabon'lu oyuncu için 55 milyon Euro'luk bir fiyat belirlediğini yazdı.

Oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğine vurgu yapılırken, Topçular'ın Aubameyang'ın bedava gitmektense kasaya para koyarak gitmesini tercih edeceği kaydedildi.

YAZ TRANSFERİNİN İLK HEDEFİ

Ara transfer döneminde Luis Suarez'in sakatlığı sonrası Barcelona, oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi yaptığını açıklamış; ancak konuyla ilgili devamında bir hareket gelmemişti.

Nou Camp ekibinin yazın tekrar oyuncuyu gündemine alacağı belirtilirken; oyuncunun kararında Arsenal'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp almamasının etkili olacağı yorumu yapıldı.

Arsenal, ertelenen ligde hali hazırda 4. sıradaki Chelsea'nin 8 puan gerisinde 9. sırada bulunuyor. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden kesin ihracı durumunda Premier League 5.'si Devler Ligi biletini alacak. Ancak Arsenal ile 5. basamak arasında 6 puan fark bulunuyor.

Menajeri Arteta'nın corona virüs'üne yakalandığı Kuzey Londra ekibinin umudu ise son maçlardaki formu. Arsenal, son 3 maçını da kazanarak yükselişe geçmişti.