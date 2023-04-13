Barcelona, Inigo Martinez'i kadrosuna kattı

Barcelona, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştiriyor.

Relevo'nun haberine göre, Katalan devi, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Inigo Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BU HAFTA İMZAYI ATTI

Barcelona'nın, uzun süredir Martinez ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. 31 yaşındaki savunma oyuncusunun, geçtiğimiz ay Barcelona için sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi sözleşmeyi bu hafta imzaladığı aktarıldı.

BARCELONA TERCİHİNİN NEDENİ

Martinez'in, yeni takımından, Athletic Bilbao'dan kazandığı rakamdan biraz daha fazla kazanacağı vurgulandı. Ancak İspanyol savunma oyuncusunun, Barcelona'yı tercih nedeninin maddi değil sportif olduğu belirtildi. Martinez'in, üst düzeyde şampiyonluk için mücadele etmek adına Barcelona'yı tercih kaydedildi.

DAVA NEDENİYLE SÜREÇ UZADI

Transferin daha önce tamamlanacağı ancak deneyimli oyuncunun, Negreira Davası nedeniyle görüşmelerde çekimser kaldığı öne sürüldü. Barcelona'nın futbol direktörü Mateu Alemany'nin, Jordi Cruyff ile birlikte Martinez'i ikna ettiği ifade edildi.

Sezonu Athletic Bilbao'da tamamlayacak Martinez, yeni sezonla birlikte Barcelona'ya katılacak.

2018'den bu yana Athletic Bilbao forması giyen Inigo Martinez, bu sezon İspanyol ekibinde çıktığı 16 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.