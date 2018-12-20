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Barcelona, Jeison Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Barcelona, Valencia'dan Murillo'yu transfer ettiğini duyurdu.

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Barcelona, Valencia'dan savunmacı Jeison Murillo'yu 25 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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